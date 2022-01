L’Arsenal vuole Vlahovic già a gennaio per sostituire Aubameyang

Lo scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. I gunners sarebbero pronti a una proposta di 70 milioni di euro complessivi che costringerebbe la Fiorentina a una riflessione

Sirene inglesi, da Londra. L’Arsenal tenta la Fiorentina: vuole subito Vlahovic, a gennaio. Ai gunners, alla disperata rincorsa di un posto nella prossima Champions League, hanno bisogno di un attaccante, specie dopo gli screzi tra il il tecnico Arteta e Aubameyang, che con tutta probabilità partirà già questo mese.

Lo scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che parla anche di cifre: quella dell’Arsenal è una proposta da 70 milioni di euro complessivi, tra i soldi e l’abbuono del riscatto di Torreira, per cui la viola deve versare 15 milioni. Non spiccioli, se si considera che il calciatore ha un contratto in scadenza tra diciotto mesi.

La proposta dei dirigenti dei Gunners è di quelle rilevanti: 55 milioni con pagamento in varie rate e l’abbuono dei 15

milioni del riscatto di Torreira. In totale è una proposta da 70 milioni di euro per il centravanti serbo con il contratto in scadenza tra ormai poco meno di 18 mesi.

Insomma: si tratta di una di quelle proposte su cui non si può non riflettere. Nonostante la centralità di Vlahovic nel progetto di Italiano, che coltiva – legittimamente – ambizioni europee.