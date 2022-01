La domenica nera di Benzema: sbaglia un rigore, esce per infortunio e gli svaligiano la casa

I ladri sono entrati in azione durante Real Madrid-Elche. L’infortunio si è rivelato meno grave del previsto, starà fermo dieci giorni e non salterà la sfida Champions col Psg

La domenica nera di Benzema. In campo, in Real Madrid-Elche (finita 2-2) ha sbagliato il suo primo rigore con la maglia dei Blancos, poco dopo è dovuto uscire per infortunio e al ritorno a casa ha trovato la casa svaligiata. En plein per il fuoriclasse francese.

I ladri hanno agito nel corso della partita e si sarebbero arrampicati sulla recinzione esterna e sarebbero entrati rompendo una vetrata.

Benzema è l’ultimo di una serie di calciatori le cui case sono state svaligiate a Madrid durante le loro partite: Casemiro, il ghanese Partey, ex Atlético, lo stesso Benzema che era già stato colpito.

Per fortuna, oggi è arrivata una buona notizia per il francese e il Real Madrid. L’infortunio si è rivelato una contrattura al bicipite femorale della coscia sinistra. Dovrebbe cavarsela con dieci giorni e quindi sarà regolarmente in campo per la sfida Champions con il Psg. Potrebbe recuperare anche per il quarto di finale di Coppa del Re tra Real Madrid e Athletic Bilbao.