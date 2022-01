Koulibaly: «È vero che il Psg mi ha cercato, ma il Napoli ha deciso di tenermi»

A Canal+. «Questo dimostra l’amore che il club e i tifosi provano per me. Un orgoglio essere accostato a un mito come Sergio Ramos»

In un’intervista concessa a Canal+, il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ha ammesso di essere stato cercato dalla dirigenza del PSG la scorsa estate.

«Sì, è vero. Ho discusso con tutti. Col PSG ed anche con altri club. Non mi piace molto parlarne, preferisco giocare a calcio. Ma è vero che c’è stato un interesse»

Un’interesse che chiaramente ha lusingato il centrale senegalese, orgoglioso del fatto che evidentemente si nota quanto di buono fa in campo. Non solo: «essere accostato un mito come Sergio Ramos (poi il Psg ha preso Ramos, ndr) – dice Koulibaly – mi fa enormemente piacere».

Alla fine Kappa Kappa è rimasto al Napoli. E tutto sommato è contento che sia andata così.

«Il Napoli ha deciso di tenermi, questo dimostra l’amore che il club prova per me. Sono contento anche dell’amore che i tifosi hanno per me. E dunque continuerò a lavorare per far bene ed essere uno dei migliori difensori del mondo»

🗨️ “J’ai été jugé trop court au centre de formation. Je suis retourné dans les Vosges en 5ème division. Ça m’a forgé. Je jouais avec des pères de famille, des gens qui venaient à l’entraînement en sortant du travail” Kalidou Koulibaly revient sur son parcours atypique 🗣️ pic.twitter.com/ltMWhphQAd — Canal Football Club (@CanalFootClub) January 9, 2022