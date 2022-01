Sky: tampone negativo per Petagna, sarà a disposizione contro la Juventus

Finiva oggi l’isolamento per essere entrato in contatto con un positivo. L’attaccante si è allenato con i compagni dopo l’accertamento della negatività

Secondo quanto riferito da Sky, Andrea Petagna oggi è tornato ad allenarsi con il gruppo. Finiva oggi, infatti, il periodo di isolamento per essere entrato in contatto con un positivo (anche Malcuit è in isolamento) e stamattina l’attaccante del Napoli è stato sottoposto ad un nuovo tampone che, per fortuna, ha dato esito negativo. Petagna è dunque tornato in gruppo al centro sportivo di Castelvolturno. Il tecnico del club, Luciano, Spalletti lo avrà a disposizione per il match di giovedì sera, 6 gennaio, contro la Juventus, allo Stadium. Resta ancora da scoprire, invece, l’esito del tampone di Kevin Malcuit.