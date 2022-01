Inzaghi: «Il terreno di San Siro è un problema, non si può giocare»

A Dazn: «È ingiocabile sia per noi sia per il Milan. Sono ormai venti giorni che è in condizioni impossibili. Adesso è proprio irregolare, duro e secco. Non è mai stato così»

L‘Inter ha battuto il Venezia 2-1 con un gol di Dzeko al 90esimo. A fine partita l’allenatore Simone Inzaghi ha criticato lo stato del terreno di gioco:

“Non è una scusa ma obiettivamente non si riesce a giocare. Il campo di San Siro è un problema. Sta diventando ingiocabile sia per noi che per il Milan. La società si sta attrezzando e si deve trovare un rimedio. Così non è possibile giocare. Sono ormai venti giorni che è in condizioni impossibili. Adesso è proprio irregolare, duro e secco. Non è mai stato così”.