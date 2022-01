Dzeko salva l’Inter al novantesimo: Inzaghi batte un gagliardo Venezia

Vittoria importantissima per i nerazzurri in una partita che alla vigilia sembrava senza storia e che invece s’era complicata. Polemiche sul gol di Barella

Sembrava una partita senza storia, vista l’enorme differenza tra l’Inter capolista ed il Venezia di Zanetti, peraltro falcidiato dall’emergenza Covid che ha tenuto sotto scacco i veneti per tutta la settimana. E invece l’Inter la vittoria l’ha conquistata in rimonta e solo all’ultimo minuto, con una poderosa incornata, su un cross di Dumfries, di Edin Dzeko, che aveva segnato un solo gol – contro la Roma – nelle ultime undici partite. Due a uno. Per gli amanti della cabala, è lo stesso risultato dell’ultimo precedente, del 2001. All’epoca segnò Adriano.

I lagunari erano passati in vantaggio nonostante le enormi difficoltà con un’altra incornata, quella di Henry. Il pareggio dell’Inter era arrivato alla fine del primo tempo tra enormi polemiche, con il Var Mazzoleni che non ha richiamato l’arbitro all’on field review su un potenziale fallo di Dzeko nell’azione del gol di Barella. Quello dell’arbitro Marchetti sull’intervento del bosniaco non è stato considerato un chiaro ed evidente errore, ma una valutazione di campo.

Nel secondo tempo, il Venezia ha resistito come ha potuto al ritorno dell’Inter. Che comunque è apparsa poco brillante, meno del solito. Di fatti non ha creato palle gol tanto clamorose. Inzaghi ha mescolato gli uomini, ha tolto Lautaro e non Dzeko, e l’episodio l’ha premiato proprio alla fine. Vittoria importantissima che sembrava scontata ma scontata evidentemente non era. L’Inter allunga sul Milan ed è a +5. I rossoneri domani sono impegnati nel big match di giornata contro la Juventus. I nerazzurri devono anche recuperare la partita di Bologna. Dopo la sosta c’è il derby.