Inter-Juve, Bonucci furioso per il mancato ingresso in campo litiga con il segretario dell’Inter (VIDEO) 

Aspettava i rigori per entrare, ma il gol di Sanchez ha consegnato la vittoria all’Inter. Il difensore bianconero arriva quasi alle mani a bordo campo

L’Inter ha battuto la Juve nella finale di Supercoppa all’ultimo minuto del secondo tempo supplementare. Bonucci era a bordo campo, pronto ad entrare per i rigori, che ormai tutti davano per certi. Ma non c’è stato tempo, Sanchez ha regalato il trofeo ai nerazzurri. Così, Leo, furioso, si è messo a litigare con il segretario dell’Inter, Mozzillo. Nel video che impazza sui social si vede il difensore bianconero alzare quasi le mani sul dirigente nerazzurro che cerca di scrollarsi le mani di Leo da dosso.