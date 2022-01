Il Foglio Sportivo: Ibrahimovic e Chiellini, due modi diversi di invecchiare

Domani sera ci sarà Milan-Juventus. Ovvero, anche lo scontro tra Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Chiellini, due eterni nemici, ma anche, come scrive Alessandro Bonan su Il Foglio Sportivo, due diversi modi di invecchiare.

“Mentre lo svedese gioca con il tempo come il gatto con il topo, pestandogli la coda, se necessario, bloccandolo per farlo girare a vuoto, Chiellini gli si mette a fianco e corre insieme a lui, senza pretendere di rallentarne l’incedere. Sono due modi diversi di invecchiare. Chiellini si muove più sgraziato (non è stato mai un modello di eleganza), un po’ più rigido, proprio come gli anziani, ma non si risparmia nemmeno per un secondo e vive la partita come un bambino esuberante”.