I tifosi del Tottenham contro Paratici: lo accusano di lavorare per sistemare il bilancio della Juve

L’ex direttore bianconero tratta gli acquisti di Kulusevski e Bentancur, ma i fan degli Spurs sono furiosi: «Paratici ripaga Vlahovic alla Juventus»

Il Tottenham, secondo diverse fonti italiane e britanniche, sta tentando di chiudere due trattative con la Juventus per mettere a disposizione di Conte Bentancur e Kulusevski, due pallini di Paratici. Non sono d’accordo i tifosi degli Spurs, che sui social hanno iniziato una vera e propria campagna contro l’ex direttore sportivo bianconero: l’hashtag è #ParaticiOut, l’accusa è lavorare al Tottenham tentando di sistemare il bilancio della Juventus.

Just watch us buy Kulusevski and bentancur for 70m combined. And there you go, Paratici laundering money to Juventus for the Vlahovic deal. #ParaticiOut pic.twitter.com/XiQBWMIF5e — KaneIsGOAT (@THFC__FRS) January 29, 2022

Paratici is juventus double agent he’s here to make us pay 70mil for kulusevski and bentancur who are juventus bench warmers 😭😭#ParaticiOut pic.twitter.com/bVrfxPQS56 — ali 🇸🇳 (@Alli20i) January 29, 2022

Una piccola insurrezione social che ha raccolto diversi consensi. A non convincere è anche il prezzo dell’operazione che coinvolgerebbe Bentancur e Kulusevski, che complessivamente costerebbero al Tottenham circa 70 milioni. In sostanza, quanto la Juventus ha pagato Vlahovic.

Hey @SpursOfficial signing some Juventus squad players isn’t going to change the mood! They are 5th in Serie A for a reason. #ParaticiOut #LevyOut #EnicOut — ParkLaneTottenham (@ParkLaneTot) January 29, 2022