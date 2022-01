Gazzetta: la Juve proporrà a Dybala un rinnovo su cifre inferiori rispetto a quelle finora trattate

Nel pre-partita di Roma-Juventus, l’amministratore delegato della Juventus, Mauro Arrivabene, ha lanciato un monito indiretto (ma nemmeno tanto) a Paulo Dybala. Ha detto:

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport la Juventus a fine febbraio proporrà a Dybala un nuovo contratto di rinnovo, a cifre inferiori rispetto a quelle sulle quali si è basata finora la trattativa.

“Il rinvio è figlio della decisione del club di limare le cifre ipotizzate nei mesi precedenti. Altro che quinquennale da 8 milioni netti più bonus per arrivare a 9. Nulla di tutto ciò. Per la proprietà juventina Paulo deve accontentarsi degli attuali 7,3 milioni netti. Se non meno. Sinora la Joya ha mandato segnali comprensivi e tutti notano quanto sia affezionato ormai al mondo Juve. Ma non basta per stare tranquilli. Ora tutti sanno tutto e sono portati a leggere il rendimento del giocatore in funzione della questione contrattuale. Certo, Dybala ha avuto la fiducia di Allegri che lo ha indicato come capitano. È probabile che il feeling tra i due aiuti a stemperare le tensioni, ma questi sono tempi complicati per la Juve. Nulla può essere dato per scontato. Un fatto, però, è certo: le parti si rivedranno a fine febbraio, fra circa 50 giorni. E il tempo vola in fretta”.