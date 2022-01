De Luca sulla chiusura della scuole: «Non siamo al di sopra delle leggi, ma in piena legittimità»

Il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, risponde sulle pagine di Repubblica per la sua decisione di sospendere l’attività in presenza nelle scuole, in pieno contrasto con le direttive nazionali.

«Noi riteniamo di muoverci su un piano di piena legittimità. Siamo in una situazione di straordinaria e drammatica emergenza, che solo il governo non vede. La cosa davvero scandalosa è che il governo non ha riunito il Comitato tecnico scientifico come chiesto da tutte le Regioni, per avere una base sanitaria oggettiva e autorevole su cui fondare le decisioni. La nostra ordinanza invece, è conseguente alle valutazioni della nostra Unità di crisi e di tutti i dirigenti sanitari, sul piano epidemiologico e vaccinale».