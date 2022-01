Dazn elogia il Napoli: «Prestazione autorevole degli azzurri»

Ferrara e Montolivo: «Bella prestazione in un momento molto difficile e con tante assenze. Tanta qualità nel fraseggio»

«Il risultato, certo, soddisfa il Napoli, Chiariamoci, però: gli azzurri se la sono giocata per l’intera partita, mentre la Juve ha fatto molto bene soprattutto nel secondo tempo, creando diverse preoccupazioni. Il Napoli ha saputo stare in campo, ha fatto una bella prestazione in un momento difficile»