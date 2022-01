Darmian: «Quando come me non hai un talento sopra le righe, devi avere ambizione e determinazione»

Su La Stampa un’intervista a Matteo Darmian, esterno destro dell’Inter. Racconta l’atmosfera che si respira nella squadra di Inzaghi.

Riconosce di avere un debito con il Milan, in cui ha debuttato da professionista.

Per uno come lui, la determinazione e l’ambizione sono fondamentali, dice.

«Quando non hai un talento sopra le righe, devi avere ambizione e determinazione. Devo ringraziare i calciatori che erano in prima squadra quando mi affacciavo a Milanello. Campioni come Maldini, Gattuso e Costacurta mi hanno inculcato la voglia di lavorare. È stata una grande scuola».