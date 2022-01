Daily Mail: Fabian non rinnoverà col Napoli, Rangnick lo vuole al Manchester United per il dopo Pogba

La prima scelta è Declan Rice ma il West Ham chiede almeno 100 milioni. E così il centrocampista del Napoli è in pole.

Il Daily Mail scrive, gli spagnoli di Diario As rilanciano. Il tema è il futuro di Fabian Ruiz centrocampista spagnolo molto considerato in patria. Il quotidiano inglese scrive che Fabian non rinnoverà col Napoli (scadenza 2023) e che la prossima estate valuterà il suo futuro. In testa ai pretendenti, secondo il Mail, c’è il Manchester United. Rangnick ha dato l’ok, gli piace come ipotesi per il post Pogba.

Lo United vorrebbe Declan Rice ma per lui il West Ham chiede una somma a tre cifre. E così le quotazioni di Fabian sono considerevolmente salite. Sullo sfondo c’è anche l’interesse di Liverpool e Arsenal, ma sullo sfondo.