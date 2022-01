CorSport: sondaggio di Atletico Madrid e United per Simone Inzaghi

Il rinnovo con l’Inter dovrebbe essere scontato, ma se ne parlerà a giugno. Intanto il tecnico sta per iniziare un corso di inglese

I risultati raggiunti sul campo e il modo in cui sta facendo giocare l’Inter, stanno fruttando a Simone Inzaghi una notevole visibilità anche all’estero. Tanto che, scrive il Corriere dello Sport, ci sarebbero stati, per il tecnico nerazzurro, anche dei sondaggi da parte dell’Atletico Madrid.

“E proprio i risultati in campo internazionale degli ultimi dodici mesi, oltre alla visibilità che gli ha dato l’Inter, stanno trasformando Inzaghi nel tecnico dei desideri anche all’estero. Nulla di concreto, al momento, ma alcuni sondaggi con l’entourage di Simone sono stati fatti dall’Atletico Madrid, che potrebbe separarsi da Simeone a giugno del 2023, e da Rangnick, attuale tecnico del Manchester United, destinato in tempi brevi a diventare il manager della ricostruzione”.

Inzaghi è legato all’Inter ancora per due anni. Al momento non sono state aperte trattative per il rinnovo, la proprietà nerazzurra vuole arrivare prima a fine stagione, ma il rinnovo sembra scontato.

“Inzaghi fino al 2025 con il raddoppio di uno stipendio che ora oltrepassa i tre milioni netti a stagione: se dovesse vincere anche lo scudetto, l’Inter romperebbe gli indugi cercando di trasformare l’allenatore scommessa nell’allenatore certezza, sempre che non si intrometta un grande club straniero. Simone sta per iniziare anche un corso approfondito di inglese perché il suo desiderio è quello di diventare un uomo internazionale”.