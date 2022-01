Christillin: «Vlahovic? Un investimento. Commisso non è uno sprovveduto, i conti se li è fatti bene»

A Tuttomercatoweb.com: «Spero che ora la Juve riesca a vendere qualche ‘fondo di magazzino’. Se non arriverà quarta sarà un problema»

Tuttomercatoweb intervista Evelina Christillin, rappresentante Uefa nel consiglio Fifa. Il tema è la Juventus, in particolare l’acquisto di Vlahovic dalla Fiorentina.

“In un momento in cui la Juventus sembrava aver imboccato una parabola discendente, con risultati non ottimali e bilanci non ottimi, è arrivato lui. Questa è stata una sorpresa, non me lo aspettavo. È un investimento, è un giovane di classe“. “La Fiorentina l’affare lo ha fatto. Commisso non è uno sprovveduto. Sapeva che poteva prendersi qualche insulto dai tifosi ma i conti se li è fatti bene. È un risultato di bilancio non indifferente. La Juve ha appena fatto un secondo aumento di capitale di 400 milioni”. “A livello di tifo, è una grande iniezione di fiducia. Spero che gli arrivino molte palle e segni. Spero tengano Dybala, tutto sommato McKennie è migliorato e può essere utile. Io spero che qualcuno da centrocampo passi le palle buone a Vlahovic”.

Dybala rimane?

“Alla luce di questo acquisto penso di sì”.

Cosa cambia con Vlahovic?

“La Juventus non tira in porta, è una delle squadre che segna di meno. Dietro si difende meglio, anche per merito di Chiellini e Bonucci, inoltre è tornato a buoni livelli Rugani. A centrocampo continuano a esserci problemi. Spero che riescano a vendere qualche ‘fondo di magazzino’“.

Corsa al quarto posto con chi a questo punto?

“Io mi auguro che si riesca ad arrivare almeno quarti. Il Milan ha un ottimo gioco ma può fare degli svarioni pazzeschi come col Genoa, lo metterei tra i punti interrogativi. E ci metterei anche il Napoli. L’Atalanta ha un gioco straordinario e può impegnarsi di più nel campionato. L’Inter invece è decisamente avanti, Marotta ha fatto un lavoro straordinario. Pur avendo un bilancio in sofferenza e avendo venduto dei gioielli è riuscito a fare una squadra di primissimo livello”.

Vlahovic mette spalle al muro Allegri?

“Non parlerei di fallimento. Allegri aveva altre offerte oltre a quelle della Juventus, molto prestigiose ma è voluto tornare a casa. Sapeva benissimo quali fossero le condizioni della squadra, della società e quali potessero essere le prospettive a breve. Non parlerei di fallimento personale, però certo che se la Juve non arrivasse quarta, dopo aver perso la Supercoppa, mentre Pirlo lo scorso anno ha portato a casa due coppe, i problemi ci sarebbero. Ha un contratto di 4 anni molto oneroso, non si può pensare di cambiare ancora una volta”.