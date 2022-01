Che fine ha fatto Younes? Il tedesco, ancora del Napoli, va in Arabia Saudita

Lo riporta Sky. Younes, che l’anno scorso aveva perfino riconquistato la Nazionale tedesca, ha rotto con l’Eintracht e va all’Al-Ettifaq

Eintracht Frankfurt winger Amin Younes is set to join Al-Ettifaq Club in Saudi Arabia. Done deal, medical completed today. 🇩🇪🇸🇦 #transfers — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2022

Un’annata, a Francoforte, ben al di sopra di ogni più rosea aspettativa. Che gli aveva permesso, a marzo dell’anno scorso, di riconquistare anche la convocazione della Nazionale tedesca: non certo una cosa da tutti. Poi, come spesso gli è capitato in carriera – qualcuno ricorderà la vicenda del nonno, che gli fece rinunciare al trasferimento al Napoli a gennaio dopo aver già firmato il contratto – Amin Younes è ripiombato nell’anonimato, per lo più a causa di vicende extra campo. Zero presenze nella Bundes di quest’anno, problemi con la società e con l’allenatore.

Così è maturata la scelta di trasferirsi già a gennaio, distruggendo, però, le residue (poche, pochissime) speranze di una convocazione ai Mondiali del Qatar. Amin Younes va all’Al-Ettifaq, in Arabia Saudita. Ha sostenuto oggi le visite mediche, come riporta Fabrizio Romano di Sky. L’ala sinistra ex Napoli – di cui gli azzurri in realtà detengono ancora il cartellino – aveva diverse proposte, anche dall’Italia (si parlava del Genoa), ma ha preferito un calcio poco competitivo. Un peccato, se si considerano le buone qualità tecniche che il ragazzo, scuola Ajax, aveva messo in mostra anche nel nostro campionato.