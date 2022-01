Carraro: «Quella del fallimento del Napoli è stata l’estate più brutta della mia vita»

Franco Carraro, dirigente sportivo ed ex numero uno della Figc, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli. E ha dichiarato che quella del fallimento del Napoli è stata l’estate più brutta della sua vita.

Passai l’estate più brutta della mia vita . Furono mesi veramente duri. Perché? Ebbi il sentore che qualcosa non andava, aprirono un’inchiesta per illecito sportivo. Dovetti risponderne anche io, fui indagato. Per fortuna a distanza di anni è stata riconosciuta la linearità dei miei comportamenti.

Carraro ha parlato anche dell’estate del 2006 e della spedizione vincente dell’Italia di Lippi.

Ricordo che per il Mondiale 2006 mi chiamò Joao Havelange, ex presidente onorario della Fifa, mi invitò alla finale del Mondiale in Germania e io declinai, preferii vedere la partita a casa, per evitare ulteriori polemiche. Preparai io quella spedizione, per fortuna l’Italia vinse.