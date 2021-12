Verstappen: «Sono grato a Hamilton per questa battaglia durata un anno, perché è stata grandiosa» 

La Gazzetta dello Sport intervista Max Verstappen: domenica è diventato campione del mondo di Formula 1 dopo una gara pazzesca ad Abu Dhabi, vinta all’ultimo giro contro Hamilton, suo rivale per tutta la stagione.

«No, devo dire di no. È stata una gara pazzesca, davvero, ma è stata un po’ il riassunto di tutta la stagione, no?».

Che cosa resterà del suo titolo 2021?

Ha battagliato un anno intero con Hamilton: è stato più lo stress o il divertimento?

«Beh, è divertente. Più divertente che stressante. Correre ti spinge al limite, le emozioni sono tante e ti diverti. Poi il lavoro coinvolge tutti attorno a te, sia io che Lewis avevamo bisogno che tutto funzionasse alla perfezione per vincere, quindi ci sono un sacco di stimoli ed è eccitante».

Il segreto è uno soltanto, dice:

È stato speciale battere Hamilton? Ha avuto modo di parlare con lui?

«Beh, non abbiamo avuto modo di parlare in modo approfondito, ci siamo salutati e lui era molto rilassato. Ma lui prima dell’ultima gara aveva già vinto 7 Mondiali, io nessuno, quindi credo fosse molto rilassato. Voglio dire, tutti e due volevamo vincere, tutti e due abbiamo fatto il massimo e ci siamo dati battaglia ma credo ci sia molto rispetto tra noi. Io sono grato a Lewis per questa battaglia durata un anno, perché è stata grandiosa».