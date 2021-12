Un tifoso scrive che il Pallone d’Oro a Messi è un “furto”. Ronaldo approva: «È un fatto»

Come previsto, Ronaldo ha rosicato. E ha commentato sotto il post di un tifoso che parla di premio a Messi come di “una vergogna”

Come avevamo già scritto, Cristiano Ronaldo ha rosicato. Non gli è andato giù il sesto posto al Pallone d’Oro, figurarsi il premio al peggior Messi di sempre. E lo ha fatto di sponda, commentando un post di un tifoso che argomentava appunto l’immeritato premio al rivale, semplicemente così: “Fatti”.

Il post sulla pagina di un account chiamato “Cristiano Ronaldo – The Legendary” seguito dallo stesso Ronaldo descrive in dettaglio i successi di Ronaldo nel 2021 prima di descrivere il riconoscimento di Messi come un vero e proprio “furto”.

“Sporco. Vergogna. Semplicemente deplorevole. Chi ha visto, ha visto. Chiunque sia abbastanza intelligente sa chi sono i veri meritevoli. Ricevere premi senza guadagnarli è falsa felicità, senza orgoglio”, scrive il tifoso. Ronaldo è d’accordo: “Fatti”.

