Tottenham-Rennes rinviata per il focolaio di Covid alla squadra di Conte (13 positivi)

Tottenham-Rennes rinviata per Covid. Giovedì non si giocherà la partita di Conference League del gruppo G. Al Tottenham è in atto un focolaio di Covid. La Uefa ha rinviato il match. Antonio Conte si era lamentato, aveva denunciato la presenza di tredici positivi tra squadra e staff. Ricordiamo che Brendan Rodgers, allenatore del Leicester (avversario del Napoli), ha dichiarato di avere sette calciatori fuori uso tra Covid e malesseri.

In un comunicato, il Tottenham aggiunge che il servizio sanitario inglese ha consigliato al Tottenham di chiudere il centro di allenamento della prima squadra, nell’interesse della salute e della sicurezza dei giocatori e dello staff.

