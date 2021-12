Il Rennes: «È il Tottenham ad aver rinviato la partita per Covid, non la Uefa. Noi saremo in campo»

Comunicato dei francesi: «Il regolamento è chiaro, con 13 calciatori disponibili si gioca. Il Tottenham non ha voluto dire quanti sarebbero i giocatori colpiti dal Covid»

C’è un caso diplomatico mica da ridere in Conference League. Il Tottenham ha annunciato che il match di Conference League era stato rinviato per il cluster di Covid che ha colpito la squadra allenata da Conte. Ma il Rennes, con un comunicato smentisce questa versione e fa sapere che stasera si presenterà regolarmente in campo per giocare.

“Il Rennes desidera effettuare alcuni chiarimenti dopo il comunicato stampa del Tottenham. Alle 19.45 si è svolta una videoconferenza tra i delegati Uefa e i rappresentanti di Tottenham e Rennes. La dirigenza degli Spurs ha annunciato la sua intenzione di non giocare la partita di Conference League. Decisione unilaterale che non è stata in alcun modo avallata dalla Uefa. Il Tottenham non ha voluto dire quanti suoi giocatori siano stati colpiti dal Covid mentre il regolamento prevede che una partita si debba giocare purché la squadra abbia 13 giocatori di movimento e un portiere. Ha sostenuto una decisione delle autorità inglesi senza presentare alcun documento ufficiale. Poiché la partita non è stata ufficialmente annullata dalla Uefa, il Rennes ha confermato la sua decisione di giocare. La mancanza di fair play è ancor più evidente in quanto il Tottenham aveva confermato via e-mail che la partita si sarebbe tenuta all’inizio del pomeriggio prima di avvertire il Rennes della loro intenzione di non giocare subito dopo il loro atterraggio a Londra”.