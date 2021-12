SportMediaset: la priorità del Napoli è sostituire Manolas

Tanti i nomi dei calciatori che potrebbero entrare in rosa a gennaio e tra questi anche qualche possibile ritorno

A pochi giorni dall’apertura della sessione invernale del mercato, si cerca di fare il punto su quelle che potrebbero essere le mosse delle società che aspirano al titolo in questa stagione di Serie A: Inter, Milan, Juventus, Napoli, Roma, Lazio e Atalanta.

In particolare SportMediaset ha posto l’accento sulla situazione che si è venuta a creare in casa Napoli dopo la cessione di Manolas

Alleggerito di un ingaggio pesante come quello del greco (4 milioni), cerca il suo sostituto. I nomi sul taccuino del ds Cristiano Giuntoli sono molti, ma in cima alla lista ci sarebbe Felix Uduokhai, classe ’97 dell’Augsburg valutato 15 milioni. Oltre ai ‘soliti’ Bremer, Milenkovic e Botman, gli azzurri seguono anche Yerry Mina (Everton) e Jhon Lucumí (Genk), che però difficilmente si muoveranno a gennaio e allora occhio alle situazioni “interne”: una possibilità è il ritorno a casa di Sebastiano Luperto, attualmente all’Empoli, c’è stato qualche contatto con Nicolò Casale del Verona, il cui procuratore è Mario Giuffredi (lo stesso di Politano, Mario Rui e Di Lorenzo), ma si seguono anche le piste che portano a Federico Gatti del Frosinone, valutato 7 milioni, e a Mattia Viti dell’Empoli.

Napoli però potrebbe pensare anche ad un terzino sinistro, un giocatore in grado di far respirare Mario Rui

in pole position c’è Reinildo Mandava, 27enne esterno sinistro del Lille in scadenza di contratto.