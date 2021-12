Pedullà: «Il Napoli aveva chiesto a Manolas di aspettare Natale per andare all’Olympiacos»

Alla Gazzetta: «I rinnovi di Mertens, Insigne ed Ospina sono in stand-by: quello del portiere è un passaggio delicato che coinvolge anche Meret»

L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato di quelle che potrebbero essere le prossime mosse del Napoli sul sito della Gazzetta dello Sport

Le due operazioni fatte in estate sono un salvagente per il futuro, Anguissa preso a 400mila euro con un diritto di riscatto a 15 milioni che sarà rimandato all’estate e che il Napoli non ha intenzione di anticipare salvo clamorose sorprese, poi Juan Jesus criticato da tanti ma voluto da Spalletti e che ha consentito di ammortizzare l’addio di Manolas

Sull’addio del difensore del Napoli

Il Napoli aveva chiesto a Manolas di aspettare la prossima sosta di Natale per andare all’Olympiacos, Kostas ha voluto anticipare per problemi personali e se il Napoli non avesse indovinato Juan Jesus adesso avrebbe un buco in difesa. Nel rapporto costo-rendimento, Juan Jesus e Anguissa sono operazioni da 8,5.

Cosa si può fare a gennaio?

Il Napoli vorrebbe prendere un centrale in grado di giocare anche a sinistra, in modo da rinviare l’operazione legata al terzino sinistro del Lille Reinildo, in scadenza a giugno e che piace anche alla Lazio. Il Lille ha proposto un rinnovo, respinto dal giocatore. Se arrivasse un centrale in grado di giocare a sinistra, il Napoli si sentirebbe quasi al completo: ovviamente senza grandi esborsi, preferibilmente in prestito con diritto di riscatto.

Sulle tre situazioni legate ai rinnovi di Mertens, Insigne ed Ospina

Sono in stand-by: in particolare Ospina è un passaggio delicato che coinvolge anche Meret