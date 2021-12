Spalletti: «Questo Napoli ha un’anima kennediana, ognuno chiede cosa può fare per la squadra»

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli. Domani la squadra incontra l’Empoli in campionato.

Una sfida importante quella di domani. Cosa ci darà?

Contro il Leicester l’apporto del pubblico è stato importante.

«Grazie per questa domanda, perché giovedì mi ero dimenticato di dirlo, li ho chiamati in causa alla fine della partita e loro hanno partecipato in modo totale dandoci la spinta nel recupero. I nostri tifosi percepiscono la totale dedizione verso la maglia, adesso si fidano, e tolgono ogni freno alla loro passione per il Napoli. Un supporto che ha un peso determinante, con loro al nostro fianco siamo più forti. La nostra metà campo è più ampia».

Si può andare lontano in Europa League?

«Il nostro cammino in Europa avremmo voluto evitare le più forti e anche loro forse avrebbero evitato noi con piacere, ma giocare contro i top club europei è sempre un’opportunità di crescita per una squadra che ha le ambizioni della nostra. Da questi club c’è da imparare, tanto poi le partite per andare avanti bisogna vincerle, perciò incontrarle ora o dopo fa poca differenza»

Sull’Empoli.

«L’errore più grande che potremmo fare è dire ‘c’è anche l’Empoli’. Non è la partita tra il Leicester e il Milan. Si tratta di una squadra in forma, con una classifica che gli permette di giocarsela con spensieratezza, non bisogna sottovalutarla, anche per il calcio che sta proponendo. Per vincere dovremo esibire una prestazione top, al massimo delle nostre possibilità. All’Empoli vanno fatti i complimenti per come gestisce la squadra da anni, in una città piccola, nella massima categoria, il presidente Corsi ha dato un’identità a questa società, e un’identità l’ha anche la squadra sul campo»

«Empoli per me è casa, ho mia madre lì, con Andreazzoli ho imparato molte cose, era un mio collaboratore, anche ora imparo molto dai miei collaboratori, perché loro vedono le cose con occhi esterni, senza essere sotto le tensioni quotidiane. Andreazzoli ho potuto apprezzare la sua qualità quando l’ho portato con me come collaboratore, anche come ha giocato la Roma nel suo periodo. Basta vedere cosa fa l’Empoli per capire quanto è capace e organizzato, una persona intelligente».