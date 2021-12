Repubblica: Salernitana, il trust studia una cordata per la salvezza. Lotito pronto a fare causa alla Figc

I trustee pensano di mettere insieme i due soggetti più affidabili in un’unica cordata e presentare entro domani il bonifico da circa 600 mila euro come caparra

Per il futuro della Salernitana sta per scoccare l’ora ics. Il termine per la cessione del club scade domani. Altrimenti sarà esclusione dalla Serie A. Secondo quanto scrive Repubblica, il trust studia l’ultima possibilità per la salvezza: unire più gruppi in un’unica cordata che versi in banca la caparra.

“I trustee stanno studiando una soluzione estrema: mettere insieme i due soggetti più affidabili in un’unica cordata per far sì che abbiano mezzi e risorse per chiudere l’affare. E presentare entro domani il bonifico da circa 600 mila euro — il 5% del valore — che valga come caparra. Solo a quel punto verrà presentata in Federcalcio l’offerta validata dai trustee per ottenere i 45 giorni di proroga già previsti da luglio e utili a chiudere l’operazione. Il problema sono i tempi delle banche: se anche i due soggetti, o uno solo dei due, riuscissero a versare quella cifra, sarà necessario attendere per vederla accreditata sul conto. Quanto? Col weekend di Capodanno di mezzo, probabilmente fino a lunedì: 72 ore”.

Lotito, intanto, è nervoso e medita di fare causa alla Figc.

“Lotito è in trincea, nervosissimo: dal 1° gennaio la società tornerà in suo possesso e potrebbe ritrovarsi con un club senza un campionato e senza ricavi, ma con milioni di costi da sostenere. È pronto ad azioni legali (anche se nell’atto notarile di costituzione del trust questo scenario era ampiamente delineato) nei confronti della Federcalcio”.