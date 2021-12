Repubblica: esagerata l’esultanza di Chiellini per il recupero su Ekuban, manco avesse fermato Messi

Da lì si vede il momento mentale della Juventus, che contro l’impresentabile squadra di Shevchenko ha lasciato in bilico il risultato per troppo tempo

Su Repubblica, Emanuele Gamba commenta la vittoria della Juventus sul Genoa, ieri allo Stadium.

“Contro le ultime della fila, vale a dire il Genoa dopo la Salernitana, la Juve qualche gol riesce a farlo e soprattutto a non prenderne”.

“Con l’impresentabile squadra di Shevchenko non c’è stato confronto (27 tiri a zero: serve altro?) eppure il risultato è rimasto in bilico per troppo tempo, al punto che nella ripresa, senza che ci fossero avvisaglie nemmeno remote di pericolo, la Juve si è ingolfata, come se temesse prima di tutto sé stessa”.