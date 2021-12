Juve-Genoa, lite tra Allegri e Morata per la sostituzione: «Zitto, fai solo casino» (VIDEO)

Lo spagnolo è stato tirato via dal campo perché, ammonito, manifestava troppo nervosismo. All’uscita il tecnico ha provato a fermarlo, ma lui è andato dritto

La Juventus ieri ha vinto sul Genoa, ma la serata è stata turbata da un battibecco tra Massimiliano Allegri e Alvaro Morata al momento della sostituzione. Il tecnico ha tirato via lo spagnolo dopo che era apparso particolarmente nervoso per le occasioni fallite, ma lui non ha gradito. Andando verso la panchina ha iniziato a gesticolare in modo veemente, mentre il tecnico cercava di fermarlo e gli diceva: «Zitto, fai solo casino», mentre Morata ripeteva: «Ma che cosa ho fatto? Cosa?» mentre andava a sedersi voltando le spalle all’allenatore.

Il tecnico è poi tornato sull’argomento nel post partita, in conferenza stampa.

«Non avevo già deciso di sostituirlo, ma quando ha preso il giallo e ha continuato a protestare, ho preferito toglierlo. Sapevo che avrebbe avuto quella reazione, ma era giusto che mi comportassi così per il bene della squadra. Tra noi due non è successo assolutamente niente: gli ho spiegato che ho preso quella decisione solo perché era stato ammonito ed era nervoso. Tutto qua. Mi dispiace perché Morata ha disputato una bella partita tecnicamente. Peccato non sia riuscito a fare gol».

