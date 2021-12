Napoli, report allenamento: la sola buona notizia è che Zielinski in parte si è allenato in gruppo

Il Napoli ha pubblicato il report dell’allenamento odierno, con le informazioni dall’infermeria sulle condizioni di salute degli infortunati. Insigne e Fabian hanno lavorato solo in palestra. Koulibaly e Lobotka hanno seguito le terapie e il personalizzato in campo. Osimhen ancora alle prese con l’allenamento personalizzato sul campo. Per Mario Rui solo palestra. Zanoli, invece, tornato ieri negativo al Covid, ha svolto l’intera seduta con i compagni.

Insigne ha fatto lavoro di scarico in palestra. Fabian lavoro in palestra.

Koulibaly ha svolto terapie e personalizzato in campo.

Lobotka terapie e personalizzato in campo. Osimhen personalizzato in campo.

Zielinski ha svolto dei controlli clinici e strumentali presso Pineto Grande e ha svolto parte del lavoro in gruppo.

Mario Rui ha svolto lavoro personalizzato in palestra.

Alessandro Zanoli ha svolto l’intera seduta in gruppo.