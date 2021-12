Napoli, i positivi restano tre, tutti negativi i tamponi effettuati ieri

Il comunicato del club. “Chi avesse effettuato tamponi nelle 24 ore precedenti, perché di rientro dall’estero, effettuerà il test nei prossimi giorni”

Buone notizie in casa Napoli. I tamponi effettuati ieri sono tutti negativi, sia per quanto riguarda i calciatori che per i membri dello staff. Al momento, i positivi, in squadra, restano tre: Osimhen, Lozano ed Elmas. Il club comunica su Twitter, che chi ha effettuato i tamponi nelle 24 ore precedenti, perché di rientro dall’estero, effettuerà il test nei prossimi giorni.

📌 Tutti negativi al Covid-19 calciatori e staff che hanno effettuato tamponi molecolari nella giornata di ieri. Chi avesse effettuato tamponi nelle 24 ore precedenti, perché di rientro dall’estero, effettuerà il test nei prossimi giorni. 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/6n5px61ku8 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 31, 2021