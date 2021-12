Pioli: «Il Napoli mai come stasera ha fatto così poco possesso palla»

In conferenza: «L’arbitro ha fatto subito riferimento alla partita Atalanta-Roma, ma non mi interessa»

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta riportata in casa contro il Napoli

«I numeri non mentono, dopo la sosta abbiamo perso troppe partite e non volevamo ripeterci stasera. Sconfitta dolorosa, ma prestazione positiva per intensità e volontà. Ci sta mancando l’ultima giocata, quella determinante, che può ribaltare le partite. Siccome non siamo nel nostro momento migliore, dobbiamo avere più attenzione: preso un gol balordo, ci siamo fatti sorprendere ed è un peccato. Non penso che la squadra meritasse di perdere contro un avversario forte, riprenderemo a correre.

Serviva una ottima partita dal punto di vista della qualità, invece abbiamo dimostrato volontà, spirito: il Napoli mai come stasera ha fatto così poco possesso palla, la qualità deve tornare in auge ma mi porto a casa tristezza per la sconfitta ma positività per il futuro»