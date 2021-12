Milan, Kjaer sarà operato al ginocchio in artroscopia per riparare il danno ai legamenti

Il comunicato del Milan dopo la risonanza e la valutazione specialistica a cui è stato sottoposto il giocatore. L’intervento sarà effettuato domani.

Il Milan dovrà fare a meno di Simon Kjaer per un po’ di tempo. Il club rossonero ha emesso il comunicato medico relativo al difensore dopo averlo sottoposto a risonanza magnetica ed a valutazione specialistica. Purtroppo Kjaer dovrà sottoporsi ad un intervento in artroscopia al ginocchio sinistro. L’operazione, necessaria per riparare il danno ai legamenti, sarà effettuata nella giornata di domani.

La risonanza e la valutazione specialistica a cui è stato sottoposto questa mattina Simon Kjaer hanno confermato la necessità di una artroscopia al ginocchio sinistro per riparare il danno legamentoso. L’intervento sarà effettuato domani.

