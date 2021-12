Marc Gasol: «L’NBA è il top, ma volevo stare con le persone che amo»

L’ex campione di basket, ora presidente e giocatore del Girona, racconta a El Pais i motivi del suo addio al mondo basket americano

El Pais riporta oggi una lunga intervista a Marc Gasol, campione di basket dell’NBA che a 36 anni ha deciso di mollare quel mondo dopo 13 stagioni per trasferirsi a Girona dove oggi fa il presidente e il giocatore della squadra di basket che milita nella seconda divisione spagnola.

Ti penti di aver lasciato la NBA?

«È stata una mia decisione al 100%. Il mio procuratore conosce la situazione e in questo momento, non importa quanto mi chiamino —perché praticamente tutti mi chiamano—, è indifferente per me. Non cambierebbe nulla»

Gasol oggi ha altre ambizioni rispetto a quando è sbarcato in America, complice anche la situazione della pandemia e la bolla in cui è stato costretto a giocare nelle ultime stagioni che lo hanno tenuto lontano da casa e dai suoi affetti.

Lascia l’NBA, spiega, significa sicuramente lasciare l’elitè del basket, ma per lui non è la cosa più importante al momento. Tornare a Girona gli ha infatti permesso di continuare a giocare a basket senza rinunciare ad altre cose importanti come la famiglia.

Non è come una Ferrari che passa dalle corse in Formula 1 alla Formula 3.000?

«Non mi piace parlare della Ferrari perché è molto elitaria. È come se si dispone di un ristorante a tre stelle, ma si vuole fare qualcosa di più vicino, di sentimentale. Capisco che potrebbe essere sorprendente lasciare l’élite, come ha fatto ad esempio Dani Garcia. Gli danno una terza stella Michelin e lui dice: “beh, è molto bello, ma dobbiamo smantellarlo perché in questo momento non è ciò che voglio. È più o meno la stessa cosa. Bisogna vedere il contesto, dopo essere stati 13 anni al top, con gli ultimi due anni difficili per tutti. Sono un giocatore professionista che attribuisce grande importanza alla stabilità e alla famiglia e che, tra le partite e la bolla NBA, ha trascorso molto tempo lontano da casa e lontano da persone che sono molto importanti per me. In questo momento il basket d’élite non mi dà la felicità che mi ha dato, stanno cambiando le priorità nella vita»

Oggi Marc fa il presidente, ma anche il giocatore, due ruoli distinti, ma complessi da tenere insieme

«Il mio ruolo di presidente è più separato dalla squadra. Alla fine, in campo sono un giocatore. Prima e dopo la partita sono un giocatore. Sono ovviamente consapevole che, per quanto cambi il mio cappello, mi vedono anche come presidente. Come presidente, sono più calmo. Come giocatore sono molto più esigente. I battiti sono più alti e lì colui che parla nelle partite e negli allenamenti, colui che prude e compete tra loro e contro l’altra squadra, è il giocatore Marc non il presidente Marc»

Tanto del suo successo e della sua carriera lo deve anche alla rivalità con suo fratello Pau

«Ti dà un riferimento. Alla fine abbiamo tutti bisogno di riferimenti o obiettivi. Non era affatto un obiettivo consapevolmente fissato. Ma avere qualcuno vicino come Pau, averlo visto mentre stava andando in America… Sono sempre stato molto attento e ho avuto la fortuna di essere molto all’ombra di Pau. Ne ho approfittato. Ho imparato. Ho visto come le persone lavoravano in pista e intorno a loro. Questo mi ha risparmiato un processo di adattamento. Poi si commettono altri errori, i propri errori, perché sei qualcun altro, ma quando si trattava di vivere in una squadra, ho avuto la fortuna che non era nuovo per me. Ho cercato di sfruttare al meglio le opportunità che mi sono state presentate e ho imparato dai miei errori. È chiaro che avere un riferimento come Pau e avere quell’emozione di giocare contro di lui e riuscire a vincerlo, che ti fa sempre salire di più. Poi è arrivato a un punto in cui ha smesso di essere quello. Si invecchia e non si vede come qualcosa di così scioccante. All’inizio lo vedi con più nervi e poi lo vivi in un modo diverso. E tu dici a te stesso, ‘ Wow, siamo due fratelli che giocano nella NBA e siamo molto fortunati.’Con la maturità si è in grado di godere di quei momenti»