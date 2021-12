Lotito furioso, prepara il blitz a Formello: «Devo capire cosa sta succedendo. Ora basta»

Il Messaggero scrive che questa mattina il patron biancoceleste striglierà la squadra. Intanto Sarri chiede rinforzi sul mercato prima di firmare il rinnovo

Dopo la sconfitta contro il Sassuolo della sua Lazio, il presidente Lotito è furioso. Lo racconta il Messaggero, che parla di blitz in programma stamattina a Formello da parte del numero uno biancoceleste.

“Lotito stamattina ha già fissato il suo blitz a Formello per strigliare la squadra. In realtà, nemmeno il presidente sa più con chi prendersela, era ancora un mix di rabbia e amarezza ieri a tarda sera: «Non so cosa stia succedendo, ma devo capirlo una volta per tutte. Ora basta». Lotito continua a ribadire la fiducia a Sarri, anche se pure il tecnico adesso ha più di una responsabilità”.

La Lazio ha perso tre delle ultime cinque partite, subisce tanti gol. Lotito sapeva che il cambio in panchina avrebbe richiesto un po’ di tempo per il rodaggio, ma non si aspettava tutte queste difficoltà.

“Aveva proposto il rinnovo di due anni a Sarri subito dopo la debacle di Verona per dare una segnale al gruppo, ma ora non è un caso che il mister chieda rinforzi e un programma per mettere la sua firma. Per Maurizio, troppi giocatori di questa Lazio non sono adatti alla sua filosofia”.