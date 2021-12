L’avvocato Grassani: «Il 13 dicembre ci sarà l’arbitrato per Maksimovic, Adl sarà presente»

A Radio Kiss Kiss Napoli: «Sarà alle 16 a Roma. La sentenza per Hysaj ha fatto da spartiacque riguardo a diritti e doveri dei calciatori del Napoli»

L’avvocato Mattia Grassani, legale del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli annunciando che l’arbitrato per Maksimovic, in merito alla questione ammutinamento, è in programma il 13 dicembre prossimo.

“Prima della vittoria su Allan c’era stato il caso Hysaj. Allan pronunciò una frase sconveniente al vicepresidente Edo De Laurentiis, oltre al tentativo di aggressione. Ora in programma c’è l’arbitrato con Maksimovic il 13 dicembre, ore 16, a Roma. Anche De Laurentiis sarà presente in sede. L’arbitrato di Hysaj ha fatto da spartiacque riguardo a diritti e doveri dei calciatori, come confermato poi dal caso Allan. Non si parlava di ritiro punitivo, ma un tentativo per unire ancor di più il gruppo. La decisione della società andava rispettata, che Ancelotti fosse a favore o meno”.