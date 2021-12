La Lega Serie A conferma che la Supercoppa Inter-Juve si giocherà il 12 gennaio

Dopo le indiscrezioni del pomeriggio, arriva la smentita relativa allo spostamento. Tutto confermato, salvo diverse decisioni del Consiglio di Lega

Con un comunicato ufficiale emesso in serata, la Lega Serie A nega che possa essere in programma lo spostamento della Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus. La Lega ribadisce che il match si giocherà regolarmente in data 12 gennaio, come da programma, a meno che non intervengano decisioni diverse da parte del Consiglio di Lega che si riunirà nei prossimi giorni. Dunque le voci sono state smentite.

“A fronte di rumors apparsi nelle ultime ore la Lega Serie A conferma che la gara di Supercoppa Frecciarossa resta in programma al 12 gennaio 2022, salvo diverse decisioni che dovesse assumere il Consiglio di Lega”.