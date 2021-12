La Fiorentina pareggia in rimonta sul Sassuolo, al Franchi finisce 2-2

Per gli emiliani sono andati in gol prima Scamacca e poi Frattesi. Nella ripresa Vlahovic ha ridotto le distanze, di Torreira il gol del pareggio

La Fiorentina pareggia con il Sassuolo in rimonta. La squadra di Italiano è andata sotto dopo 32′ minuti. Ha dovuto prendere anche il secondo gol per darsi una scossa, ma alla fine ha rimesso in sesto la partita portando a casa almeno un punto.

Il Sassuolo è andato in vantaggio con Gianluca Scamacca. Dopo cinque minuti il raddoppio con Frattesi. I viola hanno aspettato la ripresa per accorciare le distanze con Vlahovic. Di Torreira il gol del pareggio. Il match è finito sul punteggio di 2-2.

Sul finire della partita Italiano sostituisce Vlahovic che non la prende bene: «Perché mi togli? Dobbiamo vincere». Ma i due poi si abbracciano.

Biraghi espulso