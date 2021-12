Inzaghi: «Sarà un piacere incontrare Mourinho. Darmian e Ranocchia non giocheranno»

In conferenza: «Pochissime possibilità per Kolarov e de Vrij. Bisognerebbe guardare con più attenzione ai calendari, magari iniziare prima e allungare le soste nazionali»

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha presentato in conferenza stampa la gara di domani contro la Roma all’Olimpico. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com.

In cosa può migliorare ancora Lautaro?

Cosa pensa di Mourinho?

“ Sarà un piacere incontrare l’allenatore del Triplete, per lui sarà speciale affrontare l’Inter, quindi servirà molta attenzione . La sua carriera parla comunque per lui, è un grandissimo”.

Sente emozione per quella che per lei è un’aria di derby?

“Fa sempre un certo effetto, la vivrò come una partita di cartello. Per me non è più un derby, mi sono calato al cento per cento in questa nuova sfida chiamata Inter. Servirà moltissima personalità all’Olimpico, bisogna averne”.