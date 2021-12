In Spagna sono contenti di Villarreal-Juve. «Un colpo di fortuna incontrare i bianconeri»

El Pais distrugge la Vecchia Signora. «È la peggiore Juventus del secolo: imbrigliata nella mediocrità mentre il Presidente è indagato dalla Procura»

«Un colpo di fortuna». Così El Pais definisce il sorteggio del Villarreal, che a causa dell’annullamento e della successiva ripetizione delle operazioni è passato dal Manchester City, presentato come «la squadra più sofisticata d’Europa» alla Juventus. «La peggiore Juventus del secolo», sempre secondo il Pais.

Ormai da un anno, scrive il quotidiano spagnolo, la Juventus è imbrigliata in una certa mediocrità. Attualmente sesta in classifica (appaiata alla Roma) ma mai debole – soprattutto dal punto di vista caratteriale – quanto ha dimostrato nel triste pareggio di Venezia. Tanto debole che «la delusione è diventata una consuetudine» per una società combattuta in campo e fuori, con un Presidente indagato dalla Procura, che la scorsa settimana ha perquisito la sede del club.

Non è bastato il ritorno di Allegri a frenare una parabola discendente che pare oramai consolidata. E se la difesa, con Bonucci, Chiellini e De Ligt, è considerata ancora tutto sommato affidabile, le incertezze nelle altre zone del campo si moltiplicano. Calciatori come Rabiot, Kulusevski, Alex Sandro, Arthur, Bentancur e Morata offrono più dubbi che certezze.

Il focus degli spagnoli, in particolare, è su Álvaro Morata: la Juventus di quest’anno è «un deserto del gol». L’attaccante spagnolo ha segnato 6 gol in 21 partite in questa stagione. Non sono pochissimi. Eppure l’opinione pubblica italiana – scrive El Pais – non può che individuare in Morata il principale responsabile della sostanziale inoffensività di un attacco che non è riuscito a colmare il vuoto lasciato da Cristiano Ronaldo. Il problema è serio: sono addirittura dodici le squadre in Serie A che hanno segnato più della Juventus in questa stagione. E dunque, anche Morata non può che essere nell’occhio del ciclone.