Gazzetta: non è detto che Koulibaly sarà pronto per la Coppa d’Africa

La Gazzetta fa il punto sulle condizioni di Koulibaly. La prognosi è di almeno un mese. Per la Coppa d’Africa si deciderà a Natale.

La situazione andrà monitorata intorno a Natale, quando anche il Senegal farà le sue convocazioni e non è detto che il difensore sia recuperato.

L’esperienza insegna che i tessuti muscolari di Kalidou sono parecchio delicati, proprio per la potenza che poi riescono a esprimere. Nel dicembre 2019, il 14 per la precisione, Koulibaly si fece male in avvio proprio al bicipite femorale inseguendo Kulusevski, allora al Parma. Ebbene, il senegalese rientrò solo a inizio febbraio ed ebbe una ricaduta con risentimento che lo portò a saltare altre tre partite, cioè tutto febbraio.