Distrazione muscolare di secondo grado, Koulibaly ha finito il 2021

Nella migliore delle ipotesi non potrà rientrare prima di un mese. Bisogna vedere cosa accadrà per la Coppa d’Africa. Col Napoli rientrerà l’anno prossimo

Distrazione di secondo grado al bicipite femorale sinistro. Il referto recita così e visto che siamo al 2 dicembre, l’anno agonistico di Koulibaly può dirsi concluso. Il difensore senegalese, nella migliore delle ipotesi, non potrà rientrare prima di un mese ma i tempi potrebbero essere anche più lunghi. Non è affatto una lesione banale. Potrebbero esserci problemi anche per la Coppa d’Africa: è una situazione che ovviamente valuteranno il calciatore e la federazione senegalese, col Napoli.

A questo punto diventa indispensabile il recupero di Manolas per poter avere a disposizione tre difensori centrali.

Koulibaly salterà tutte le partite di campionato e la sfida di Europa League con il Leicester.

È andata meglio a Insigne e Fabian.

Se vuoi essere sempre aggiornato seguici su Google News