Gazzetta: in questo turno di campionato, il Napoli è la squadra più disastrata tra le quattro in testa 

Spalletti si è visto sottrarre la colonna vertebrale della squadra e non potrà neanche guidare i suoi dalla panchina perché squalificato

Sono quattro le squadre che sembrano contendersi il vertice della classifica, e sono tutte vicinissime. Vincerà chi saprà gestire al meglio la piaga di questo campionato: gli infortuni. E chi se la passa peggio, in questo turno di Serie A che sta iniziando, è sicuramente il Napoli di Luciano Spalletti.

“Il più disastrato è il Napoli. Spalletti si è visto sfilare la colonna vertebrale della squadra: il totem difensivo (Koulibaly), la forza (Anguissa) e il genio (Fabian, Insigne) del centrocampo, il gol (Osimhen). La difesa che aveva subito 3 gol in 11 giornate, ne ha presi 6 nelle ultime 4. Si ferma il gigante Kalidou proprio quando arriva lo scatenato Zapata (9 gol). Juan Jesus ha 111’ di campionato nelle gambe e una sola presenza da titolare, non gloriosa: Napoli-Verona 1-1. Spalletti dovrà essere bravo a ispirare autostima, anche nella mediana di scorta (Lobokta-Demme) che affronta il reparto più asfissiante del torneo”.

E il tecnico non sarà nemmeno in campo, in quanto squalificato. “Un’emergenza in più”.

Se vuoi essere sempre aggiornato seguici su Google News