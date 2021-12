Gazzetta: il Napoli incassa 2 milioni per Manolas, e ha soli due centrali difensivi per un mese e mezzo

Risparmierà i 9 lordi dell’ingaggio del greco. Spalletti ha chiesto di colmare questa lacuna in organico

Dell’improvviso e pittoresco addio di Manolas si occupa anche la Gazzetta che fa qualche conto, rivela dettaglia dell’operazione e ricorda che il Napoli adesso ha due centrali per oltre un mese.

Visto la chiara volontà del difensore di tornare a casa, ora il club azzurro ha chiuso per circa 2 milioni di cartellino oltre al risparmio sugli stipendi del calciatore che al lordo costava circa 9 milioni a stagione, con un contratto che arrivava al 2024. Spalletti ha chiesto al presidente di colmare in organico questa partenza, anche perché con la Coppa d’Africa alle porte non si può pensare di affrontare oltre un mese di impegni con soli due centrali difensivi: Rrahmani e Juan Jesus.