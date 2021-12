Gazzetta: contro il Leicester Spalletti si affida a Petagna e Ounas

E nelle novità, che vedremo in avvio o in corsa, due giocatori che hanno una buona occasione per mettersi in mostra. Adam Ounas e Andrea Petagna. Nello scacchiere di Spalletti l’algerino diventa il cavallo, capace di saltare l’uomo per creare superiorità numerica e l’italiano la torre per contrastare nel gioco aereo gli inglesi. Ma poi servirà l’inventiva di Zielinski, il fiuto del gol di Mertens, gli scatti brucianti di Lozano.