Gazzetta: anche nell’emergenza resta la qualità, il Napoli è stato costruito per giocare bene

Le quattro squadre in testa alla classifica di Serie A sono lì perché “giocano meglio” delle altre, scrive la Gazzetta dello Sport, che le mette a paragone con l’Italia di Mancini.

La rosea dedica spazio a tutte e quattro. Sul Napoli scrive che, anche se in emergenza, con uomini contati, la squadra di Spalletti ha mantenuto la qualità.

“Il Napoli ha giocato bene anche contro l’Atalanta, anche se trasfigurato da un’emergenza biblica, perché è stato costruito per giocare bene. Lo ha fatto a lungo nel corso della sua lunga imbattibilità. Ma anche dopo la caduta di San Siro con l’Inter. Ha scritto il manifesto del suo calcio nel travolgente primo tempo del Maradona contro la Lazio: alta qualità in mediana (Fabian, Zielinski), tecnica in velocità davanti, contributo costante dei terzini. La lezione di Sarri è rimasta sotto pelle. Spalletti, che dall’Empoli alla Roma del falso 9 Totti, ha sempre innovato, saprà alimentare bel calcio anche in piena emergenza”.