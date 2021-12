Ferrero, le intercettazioni: «Ha 200 milioni di debiti. Ecco perché cerca di prendere i soldi dalla Sampdoria!»

Su La Stampa le telefonate tra il commercialista Vidal e il braccio destro di Ferrero, Diamanti. «È stata fatta talmente tanta merda dentro queste società…»

La Sampdoria ieri ha negato qualsiasi coinvolgimento nella questione giudiziaria che ha portato all’arresto del presidente Massimo Ferrero. In un comunicato emesso ieri il club parla di “stupore” nell’apprendere la notizia e di vicende slegate da quelle della Samp. Oggi i quotidiani pubblicano le prime intercettazioni, e spunta anche il nome del club. La Stampa ne pubblica diverse sul tema.

Il 18 novembre 2020, il commercialista Gianluca Vidal, anche membro del consiglio di amministrazione della Samp, parla al telefono con il braccio destro di Ferrero, Andrea Diamanti, che si occupa dei conti.

«Adesso ho capito perché sta cercando di prendere i soldi dalla Sampdoria!».

Si riferisce al fatto che, il 2 dicembre, Ferrero avrebbe dovuto versare 250mila euro per completare le transazioni civili per il fallimento delle due società Blue Cinematografica e Blu Line ma non aveva i soldi per farlo. Secondo Vidal, Ferrero li avrebbe presi dalle casse del club. Il commercialista descrive un quadro drammatico delle finanze del presidente blucerchiato:

«Massimo ha duecento milioni di euro di debiti».

Eppure, Ferrero stava pensando di acquistare un grande appartamento («in cui 180 metri quadri su 270 sono abusivi») in una zona vip di Roma. Vidal, a tal proposito, racconta a Diamanti:

«Quando mi ha parlato di questo progetto gli ho detto Massimo mi fai quasi ridere… sei pieno di debiti… non sai come ne uscirai e pensi a comprare?».

Anche Diamanti fa le sue dichiarazioni, in merito alla gestione “inoculata” da parte di Ferrero. Parlando con Vidal, gli dice:

«È stata fatta talmente tanta m. dentro queste società che è veramente preoccupante come sono state gestite. Perché Massimo Ferrero è un eccezionale commerciale ma anche il peggior nemico di sé stesso. Lui dice di non essere avido ma in realtà vuole sempre di più…».

Continua:

«Il tema è che se gli dici che stai chiudendo la vendita di una società ad ottanta, lui ne vuole cento. Se gli dici cento… ne chiede centoventi. Mi sembra di lavorare per uno limitato. Lui mi dice… io voglio prendere più di questo… io gli dico Massimo ma sei fallito…!».

I suoi collaboratori continuano a spingere su Ferrero affinché venda le sue società per ricavare più denaro possibile. Tra queste anche la Samp, ma Ferrero non ne vuole sapere. Come conferma la figlia Vanessa in una telefonata allo stesso Vidal, il 3 giugno 2021.

«Sul discorso Sampdoria papà proprio non ci pensa a venderla potrebbe continuare a tenerla andando avanti così!».

Vidal la incalza spiegandole che il tribunale ha chiesto la dichiarazione in cui la Sampdoria veniva messa in vendita. Ma Vanessa (ieri finita ai domiciliari), con il club, non vuole avere niente a che fare. Lo spiega in un’altra telefonata ad un amico:

«La Sampdoria come questione l’ho lasciata a mio padre. Se la vede lui. Anche se è mia».

E successivamente, parlando con il compagno, Filippo Boggiani, di una lite avuta con il padre, dice:

«Niente l’ho mandato a quel paese mi ha il rotto il cazzo. Lui, la moglie e tutti questi falsoni di m…. Sono l’unica figlia che non gli ha mai rotto il cazzo. Della cazzo di squadra mo ce stanno i problemi e hanno magnato tutti… l’ho presa a 100mila l’ho dati come acconto casa e mi ritrovo che pezze al culo?».

Se vuoi essere sempre aggiornato seguici su Google News