Damascelli: la Juve non fa più notizia, Allegri galleggia su una zattera, non su una barca

Su Il Giornale. Se c’è un Max vincente per corto muso questo è Verstappen, non Allegri

Su Il Giornale, Tony Damascelli esamina il weekend di campionato scrivendo di Inter, Napoli, Lazio e Milan e relegando la Juventus di Massimiliano Allegri in poche righe abbastanza caustiche. La squadra bianconera non fa più notizia, scrive: Allegri galleggia ormai su una zattera.

“Resta fuori da qualunque discorso la Juventus che non fa più notizia, se c’è un Max vincente per corto muso questo è Verstappen e non Allegri che galleggia su una zattera e non su una barca, sempre stando nel suo frasario che non dice nulla”.