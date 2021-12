Covid, nuovi guai per il Real Madrid: positivi Vinicius, Courtois, Camavinga e Valverde

I quattro saranno assenti il 2 gennaio in Liga contro il Getafe. Courtois e Vinicius sono titolari fissi, Valverde e Camavinga i primi sostituti di centrocampo

Nuovi guai per il Real Madrid. Quattro giocatori sono stati risultati positivi al Covid: Vinicius, Courtois, Camavinga e Valverde. Quattro calciatori importanti. Vinicius e Courtois sono titolari fissi, Camavinga e Valverde sono i primi rincalzi di centrocampo. Una tegola per Carlo Ancelotti. Il Real sarà in campo il 2 gennaio alle ore 14 sul campo del Getafe. Prima delle feste i Blancos avevano sette calciatori positivi: Lunin, Isco, Marcelo, Alaba, Asensio, Bale e Modric. Oltre a Davide Ancelotti. Ora sono tutti reintegrati.

Come già scritto, anche il Barcellona – che però è molto dietro in classifica – è falcidiato dal virus: sono sette i calciatori risultati positivi al Covid.