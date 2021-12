Focolaio Barcellona: sono sette i giocatori positivi al Covid

Il Covid dilaga anche in Liga. Il Barcellona si è trasformato in un focolaio. Sono sette i giocatori blaugrana contagiati. Lo annuncia il club con una nota pubblicata su Twitter. Ai casi Lenglet, Dani Alves, Jordi Alba e Balde si aggiungono quelli di Dembelé, Umtiti e Gavi.

LATEST NEWS | The players O. Dembélé, Umtiti, and Gavi have tested positive for Covid-19 following PCR tests administered to the team. The players are in good health and are in isolation at their homes. The Club has informed the relevant authorities. pic.twitter.com/zLC6wxDHvP

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 29, 2021