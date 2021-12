CorSport: Lobotka out una ventina giorni, ma potrebbe essere recuperato per il Milan

Nei prossimi giorni il centrocampista sarà sottoposto a nuovi esami per seguire l’andamento dell’infortunio e capire come reagisce il suo corpo

L’infortunio costringerà Stanislav Lobotka ai box per una ventina di giorni, almeno stando alla gravità della diagnosi, ma si spera di recuperarlo prima, forse già per il Milan, il prossimo 19 dicembre. Nei prossimi giorni il centrocampista sarà sottoposto a nuovi esami clinici. Il Corriere dello Sport scrive:

“Come suggerisce il buon senso: venti giorni di riposo. Oppure come sostiene l’ottimismo: aspettare e sperare che, passando le nottate, con l’Empoli o magari a Milano, Stanislav Lobotka torni ad essere uno di loro”.

“Fuori chissà per quanto, forse sino al 6 gennaio, per ritrovarsi con la Juventus, o se i miracoli sono possibili, svegliandosi ogni mattina, fino all’Empoli e poi a seguire sino al Milan, per capire se il corpo avrà concesso nuove risposte”.